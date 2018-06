# telefonema

Chega ao blog o seguinte…:

Telefonema entre o candidato da oposição ao governo GladsonC e o prefeito Mazinho não teria sido tão amistoso…

Mais ou menos assim, contam:

-Eu não sou o responsável pelo PP fazer ou não fazer coligação proporcional…o responsável é o presidente do partido (José Bestene)…

-Sei….E quem você acha que vai fazer sua campanha aqui em Sena? O presidente do seu partido ou eu?

Teria sido nesses termos, próximo a isso, mais pra lá, mais pra cá… a conversa entre GladsonC e o prefeito Mazinho…

Explicando para quem não acompanha a política…:

Mazinho lançou sua mulher para deputada estadual…o PP, que tem candidato em Sena à reeleição, pressiona a direção do partido para que não haja coligação proporcional com o MDB, do prefeito…entende que favorecia a eleição da primeira dama….esse é o pepino.

O outro pepino – bem maior – é que GladsonC pode ter prejuízos em Sena se o prefeito não entrar na campanha dele…cruzar os braços, digamos…Ainda mais agora que Marcus começa avançar no município, nitidamente.

Porém, haveria o Plano B ou M de Mazinho….: a primeira dama sairia da disputa e entraria um novo nome escolhido pelo prefeito para concorrer à Assembleia…

De qualquer forma, GladsonC tem um problema a resolver…e Sena tem o terceiro colégio…pode decidir o pleito.

Como diz o presidente do PP, Bestene, GladsonC é o cobertor de todos nós (dele, Mazinho e toda oposição)…

(ZHOs da oposição também ajudam oestadoacre)

