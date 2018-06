# copa rússia

Divulgação MP Press Global

Copa para Todos: Três Dicas de Look para Vestir Bem e Torcer na Copa do Mundo 2018

A modelo, apresentadora e digital influencer, Carol Dias, traz tres dicas de looks inspirados na seleção brasileira e na Copa do Mundo 2018.

1- Look Social: Inspirado nas cores da nossa bandeira, Carol combina calca, bolsa e terninho em um outfit para ambiente de trabalho ou eventos sociais.

2- Look Despojado: O verde amarelo e a bandeira do Brasil em um look com saia clara e bolsa confere um ar mais descontraído, despojado, com estampas grandes e coloridas.

3- Look Sexy: O outfit é uma combinação de body colado ao corpo e jeans rasgado confere um ar mais sexy ao look, inspirado nas cores da bandeira.

Fotos: João Barbosa