# jorge viana revista

Divulgação

O senador Jorge Viana escolheu a cidade de Cruzeiro do Sul para fazer o lançamento oficial de sua quinta revista de prestação de contas do mandato. Com o título “Desafios do Tempo”, a publicação reúne as principais informações sobre projetos e atuação do parlamentar durante os últimos sete anos de trabalho. A capa é uma foto do Juruá cedida pelo fotógrafo Sebastião Salgado.

(…)

“Nessa revista eu faço uma análise do momento que estamos vivendo e da importância de termos fé e esperança para superar esse momento difícil, tanto no Acre, como no Brasil”, destacou Jorge Viana.

(Chico Melo, da equipe JV)

Em tempo: outros municípios também devem receber a visita do senador para o lançamento da revista.