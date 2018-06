# musa argentina

Divulgação MF Press Global

MUSA DA ARGENTINA DIZ QUE FALTA AUTO CONFIANÇA PARA A SELEÇÃO

A seleção argentina estreou na copa do mundo um tanto apática, apagada, e sem empolgar muito a torcida.

A meia-argentina Mariana Selau é modelo fotográfica, tem 22 anos, natural de Porto Alegre, e é a Musa da Argentina para a Copa da Rússia 2018. Mariana identifica-se com o país vizinho e torce para que Messi tenha dias melhores no Mundial:

“Eu gosto muito da Argentina por ser um país com cidades turísticas maravilhosas, arquitetura européia e tanta cultura. Admiro o Messi desde que ele começou no Barcelona, e sinto que tenho uma ligação maior agora com a Argentina, já que estou concorrendo a musa para representar essa seleção.”

”O que falta para a seleção argentina é relaxar, esquecer por um momento da pressão e cobrança por resultados, vindo das comparações com jogadores como Neymar e CR7, e fazer o que sabem fazer de melhor, que é jogar bonito. Sinto que falta auto-confiança pra seleção, mas no que depender de mim, estarei aqui com minha torcida pra ajudar a levantar a moral da seleção Argentina”.

Fotos: crédito – MF Press Global