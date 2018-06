# hospital sena

Pois é.

Foi um corre pra lá, corre pra cá após o post deste blog sobre um incrível aparelho de ar condicionado doado pelo prefeito de Sena ao hospital estadual do município.

‘Meu Deus, o governo vai ver e nós estamos f…’

É o de menos…

Impressionante são os ‘amigos e aliados’ do governo, que se encontram e trocam figurinhas com GladsonC – e encaminham a Rio Branco pacientes via estado (para a Fundação) a pedido e com ganho político-eleitoral dos adversários locais…

UTI de votos…..para o adversário!

É a mão na roda!…Nova tecnologia!

Só espertos…’passados’, para usar uma expressão muito comum em Sena Madureira.

O mais bobo engole maxixe quente sem aperreio.

Assim, Marcus Alexandre, vai ficar quase impossível…!

Viva!!!

J R Braña B.