# idaf acre

Divulgação

Governo do Estado do Acre, por meio do IDAF-AC, se prepara para realizar a 3a Reunião do Bloco I, ACRE/RONDÔNIA/AMAZONAS/MATO GROSSO, nos dias 27 e 28 de junho.

Está Reunião, além dos representantes do MAPA, secretário Nacional, diretor de Defesa e toda equipe técnica da DSA/MAPA, e o serviço oficial de defesa dos Estados, estarão presentes várias entidades dos quatros estados, como, SFA’s, federação da agricultura, Fundepec’s, CRMV, Sindicatos, setor produtivo.