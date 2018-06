# linhão juruá

O deputado Gonzaga, do PSDB, reclama no ac e não consegue entender….

Com o Golpe patrocinado pelo partido do deputado, o Linhão do Juruá (e muitas outras coisas no Acre e no país) foram para o espaço.

Não haverá Linhão até Cruzeiro do Sul enquanto durar esse governo federal do deputado Gonzaga, esse governo federal da oposição.

Não seria o Tribunal de Faz de Contas da União (na definição da Naluh) que daria uma mãozinha ao povo do Juruá, né?.

Precisa desenhar…?

Este blog fala isso há mil anos…toda vez que o Juruá sofre com falta de energia ou energia de péssima qualidade a gente lembra…aqui

Só não entra na cabeça do Gonzaguinha….kakaka!

Calendas grega, deputado!

J R Braña B.