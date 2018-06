# nelson sales

Documento de maio deste ano do Ministério da Saúde notifica o ex-secretário de saúde de Sena Madureira, Nelson Sales (atual deputado estadual) para que devolva aos cofres da União R$ 344 mil.

O prazo, segundo o documento (abaixo) era de 15 dias para a devolução, porém, pelas datas do despacho e do recebimento, a devolução dos recursos ainda não foi realizada.

A prefeitura de Sena Madureira recebeu a notificação e encaminhou o caso ao setor jurídico e deve se pronunciar nas próximas horas, como foi dito esta noite a este blog.

Em tempo: na campanha para prefeito, o deputado Nelson Sales, que apoiou Toinha (PSDB) subiu ao palanque com uma lista de uns 4 metros dizendo ele ser o extrato/relação dos débitos do então candidato a prefeito Mazinho Serafim nos bancos da cidade…fazia o maior sucesso nos comícios. Relembre aqui

Em tempo 2: agora é a vez de Mazinho subir ao palanque.

Em tempo 3: se for um equívoco do MS, Nelson Sales não tem do que se preocupar.

Em tempo 4: o documento do Ministério da Saúde, abaixo…: