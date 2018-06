# nelson sales

Nelson Sales, cujo nome aparece em documento do Ministério da Saúde que pede devolução de R$ 344 mil, referente a recursos do SUS destinados ao município, disse nesta manhã ao programa do Sorriso Show que não era ordenador de despesa, mesmo tendo sido secretário municipal.

E justifica esse assunto vir à tona agora ‘por conta da proximidade da eleição’…ouça o deputado Nelson Sales abaixo: