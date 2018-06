# meireles mdb

O ex-ministro de Temer (banqueiro e que foi do Conselho ADM da JBS, do Joesley) está no Acre para pedir votos para presidente da república.

Meireles saiu do governo porque fracassou, porém o rombo ficou…

Meireles, que tem uma aposentadoria de R$ 250 mil ao mês (denunciou o senador Requião, do MDB-PR) foi um dos que mais tentou ferrar os trabalhadores com a reforma da previdência que só retirava direitos.

E se aposentou com 57 anos…

É muito cinismo!

Meireles, como ministro, foi um açougueiro da população…tudo que fez durante o tempo que ficou no ministério da fazenda foi contra a maioria do povo e a favor dos bancos….

Sua passagem pelo Acre é desses acontecimentos que não somam nada à vida do povo.

Seu mundo é o mundo dos ricos, do business favorecido pelo Estado brasileiro…que o Acre nem conhece.

J R Braña B.