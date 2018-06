# musa polônia

Divulgação MF Press Global

A musa da polônia na Copa do Mundo 2018, no concurso Musa da Copa – Oficial, Emy Schardosim, acadêmica de Educação Física, 26 anos, natural de Gravataí, Rio Grande do Sul, tem mostrado sua torcida e amor pela seleção da Polônia em ensaios que prometem espantar o frio característico do país europeu, e motivar a torcida pela seleção polonesa. Certamente, os “Aguias Brancas”, como são conhecidos, terão mais um motivo para voar alto nessa competição, no que depender de Emy.

Sobre o destaque da Polônia, Emy tem uma opinião: “Ainda sonhamos com o titulo no mundial. Já ganhamos medalhas nas olimpíadas, mas ainda nenhuma Copa. Eu acredito que o Robert Lewandowski será um dos artilheiros do Mundial, e pode trazer a taça. Se a seleção polonesa vencer, eu faço uma loucura e compro a passagem na hora, e vou comemorar com eles o título. Promessa é divida.” Powodzenia! (boa sorte em polonês)