# violência sena

A quarta-feira prometia desde cedo…

O prefeito Mazinho e o deputado Nelson Sales foram as vias de fato na verborragia…

Este blog repercutiu as paroles de um e de outro e, como sempre, o fluxo de acessos foi às alturas…

A violência atrai Sena Madureira…e a recíproca é verdadeira.

Mesmo que seja violência das palavras…

É uma coisa meio mórbida, doentia, já me disse um amigo aqui de Rio Branco sobre esse fenômeno em Sena.

Como o Drácula que não vive sem sangue…

O pior ainda estava por vir na quarta…

Quase no final da tarde o vereador Jossandro, do PSDB, que denunciara falta de remédio na farmácia central da prefeitura – talvez nem saiba, foi alvo de uma verdadeira caçada na cidade.

O prefeito o encontra em frente à câmara…e aí Mazinho perde toda a razão quando age daquela maneira que todos viram no vídeo…

A mídia da capital na internet, que pouco ou nada sabe de Sena e dos outros municípios, estava sem nada interessante…de repente: Mazinho preenche o vazio…E o alimento para Sena Madureira se renova…

Como o município se nutre de violência (real, fictícia, presente, futura, virtual, pública, privada, do ouvi dizer, das redes (anti)sociais..etc…) o vídeo serviu a sobremesa do resto do dia.

As cenas gravadas e que estão em todo lugar, menos aqui – nem merecem comentários…

Quem pode explicar as trevas?

E depois reclamamos que a violência tomou conta das nossas cidades…

A violência tem nome, fala, anda e tem poderes… e somos todos nós.

Em tempo: o deputado Nelson Sales fica devendo essa ao sereno vereador Jossandro.

J R Braña B.