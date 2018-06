# juninho twiiter pernaumbucano

Juninho, consciente como poucos com o que acontece no sua país – escreve na sua conta do Twitter.

Imagine vc morrer e levar junto à alcunha de Traidor Da Pátria. Temer, Aécio, juízes, artistas, atletas, jornalistas etc…imagina o livro: Os Maiores Traidores da História do Brasil. Melhor morrer na solidão silenciosa, que levar com a alma, a traição feita a sua nação.

— Juninho Pernambucano (@Juninhope08) 20 de junho de 2018

