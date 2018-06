# neymar gif

Neymar, que papelão, mandando um adversário da Costa Rica (considerado uma equipe muito fraca) tomar no C…….e com apoio da CBF corrupta e com apoio da dona da Copa no Brasil, a globo, que não mostra essa cena nem que a vaca tussa.

Ele diz em español...Hijo de puta…vai tomar no C…

Como diz PHA, Neymar ‘é psicótico e mau-caráter.‘

E para piorar não está jogando nada…

Em tempo: Neymar repete o técnico argentino Sampaoli, que chamou de ‘cagón’ a atleta da Croácia. Dois desqualificados…

