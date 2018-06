# dcm

Diário do Centro do Mundo conta detalhes sobre as delações da operação lava jato, comandada desde de Curitiba, que você não vai assistir no jn da globo.

Delação para incriminar Lula e dizer o que as autoridades querem ouvir?

Com o experiente jornalista Joaquim de Carvalho.

Assista tudo para entender: