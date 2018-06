# locadoras acre

Foram comprados 95 veículos novos no último ano…Censo do setor de aluguel de carros mostra que, no Acre, o setor foi o maior cliente das montadoras no ano passado.

No entanto, em geração de empregos, é o último colocado entre os 27 estados do país, com apenas 78 empregos (ou 0,09% dos 80.378 em todo o Brasil).

Abla

Conforme pesquisa da ABLA – Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis – 25 empresas de locação de veículos operam atualmente no Acre. Juntas, essas locadoras emplacaram, no decorrer do ano passado, exatos 95 automóveis e comerciais leves, o que fez do setor de locação o maior cliente das montadoras no estado.

Dos 95 automóveis e comerciais leves comprados, 38,95% foram modelos da Volkswagen, seguida pela FCA (Fiat/Chrysler/Jeep) com 10,53% de participação nas compras anuais do setor. O terceiro lugar ficou com a Chevrolet (General Motors), com 7,37%, seguida pela Ford com 1,05%, que completam o ranking das quatro montadoras que mais venderam veículos para o setor de locação do Acre em 2017.

Em relação às compras por subsegmentos, a maior parte (52,63%) dos emplacamentos feitos pelas locadoras do Acre foi composta por “pick ups grandes” (Fiat/Toro, Ford/Ranger, GM/S10, Toyota/Hilux, VW/Amarok). Em segundo lugar ficaram os “veículos de entrada” (Fiat/Mobi, Fiat/Palio, Fiat/Uno, Ford/Ka, GM/Celta, Renault/Kwid, VW/Gol, VW/UP) com 32,63% do total de emplacamentos das locadoras acreanas.

Somadas as compras de veículos realizadas em 2017 aos seminovos das empresas de locação, a frota atual do setor no Acre atingiu 283 unidades. Em termos nacionais o setor de locação de veículos foi responsável por comprar 16,5% de todos os automóveis e comerciais leves vendidos em 2017 no Brasil. “As empresas de locação estão diretamente relacionadas com novas soluções de mobilidade urbana”, diz Paulo Miguel Junior, presidente do conselho nacional da ABLA.

No Acre, a terceirização (aluguel de frotas inteiras para empresas e órgãos públicos e também para empresas da iniciativa privada) é a principal responsável pelo faturamento das locadoras de veículos, com 78% de participação. O turismo de lazer (pessoas físicas em viagens de férias) e o turismo de negócios (profissionais em viagens de trabalho), ambos representam 11% do faturamento do setor no estado.

(…)

Acre fica em último lugar na geração de empregos no setor de locadoras de carros, confira:

Empregos – Das 25 locadoras ativas no Acre, 19 alugam veículos sem motorista, enquanto 6 atuam prestando o serviço de aluguel incluindo o motorista. Juntas, essas empresas são responsáveis pela manutenção de 78 empregos diretos no estado, que representa 0,09% de todos os empregos diretos (80.378) mantidos pelas empresas de aluguel de veículos no Brasil. Por iniciativa da ABLA, os dados foram diretamente coletados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e do Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS).

Além do total de trabalhadores no Acre e no Brasil, a ABLA constatou que o tempo médio no emprego (rotatividade) dos profissionais nas locadoras de veículos acreanas é de 30 meses – equivalente à média nacional. O estado ocupa a 27ª posição no ranking brasileiro de empregos diretos mantidos por esse setor (veja a relação completa abaixo).

Fontes: ABLA, CAGED, RAIS