# jéssica sales cruzeiro

Um áudio com uma ‘entrevista’ da deputada federal Jéssica Sales (MDB e filha de Wagner Sales) numa rádio de Cruzeiro dá a dimensão como andam as coisas no Juruá…

A deputada passa um verdadeiro sabão, um pito, um carão no prefeito Ilderley Cordeiro, que ela chama de ‘tragédia’…

Enfim, os Sales, do Juruá, reconhecem que ajudaram eleger uma tragédia para o município.

Cuidado com a eleição de outubro, viu??!!

Ouça abaixo o massacre da deputada…ela é repetitiva…se você tiver paciência neste começo de semana, encare…:

Em tempo: Foi este blogueiro, no final do século passado, em AGazeta ainda, que pôs o apodo ‘Leão do Juruá’ no então deputado estadual Wagner Sales…ele adora ser chamado assim.

J R Braña B.