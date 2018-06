# ifac

Divulgação

Começam nesta sexta-feira (22.06), as inscrições para o curso de especialização Lato Sensu em Agricultura Familiar, do Instituto Federal do Acre (Ifac). As aulas, que acontecerão no campus Avançado Baixada do Sol, no município de Rio Branco, serão realizadas quinzenalmente, às quintas-feiras, sextas-feiras e sábados.

Para se inscrever, o candidato deve possuir formação em nível superior (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo), em cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), nas áreas de Ciências Biológicas, Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal, Engenharia de Pesca, Medicina Veterinária, Agroecologia, Agroindústria, Gestão Ambiental, Zootecnia, além de cursos que compreendam o Eixo Tecnológico de Recursos Naturais e áreas afins.

