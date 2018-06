# marcela tavares stand-up humor

Divulgação

A humorista Marcela Tavares apresenta ao show “Danos Morais” em Rio Branco, no Acre, em 1 de Julho, às 18h, no Teatro Plácido de Castro – Teatrão. Neste show, Marcela Tavares apresenta textos inéditos, com piadas fortes, que nos faz pensar e rever conceitos de uma maneira extremamente bem humorada (há controvérsias). Os assuntos vão de política, sexo, feminismo, redes sociais até histórias do cotidiano que geram identificação imediata e hilária por parte do público.

“Danos Morais” não é um solo de stand-up comum. O espetáculo conta com momentos de grande interação com a plateia, entre elas o grupo de whatsapp que é formado pela própria humorista e que inclui todos aqueles que foram assisti-la. A facebooker usa recursos como projeções interativas, sons, vídeos e internet para criar uma atmosfera de profunda imersão do público no espetáculo. Durante a apresentação os momentos de improviso são um show à parte. Marcela interage com o público transformando-os em parte integrante do espetáculo. Sempre com muito bom humor e descontração.

Danos Morais

com Marcela Tavares

Direção: Felipe Halliday

Produção: Up Produções, Giovanna Prado

Assessoria de Imprensa: Florez Comunicação, Chris Florez

Dia: 1 de Julho de 2018 (Domingo)

Horário: às 18h

Local: Teatro Plácido de Castro – Teatrão (Av. Getúlio Vargas, 2703 – Bosque, Rio Branco – AC)

Gênero: Comédia / Stand up e Improviso

Duração: 60 minutos

Ingressos: R$ 40,00 (Inteira) e R$ 20,00 (meia)

Capacidade: 490 lugares

Classificação: 16 anos

Venda de ingressos: na bilheteria do teatro, Livraria Nobel e através do site: www.bilheteriadigital.com.br

Mais informações: (68) 3224-6890