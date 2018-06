# hospital sena madureira

Independente de quem vai ganhar os louros pela reforma do hospital João Câncio Fernandes, o certo é que essa unidade de saúde de Sena precisa ser completamente refeita.

Semana passada cinco vereadores do município acompanharam o deputado federal Alan Rick ao ministério público federal.

A ação política em grupo (ida ao MPF) nasceu de ideia do ministro de Alan Rick em Sena, Jairo Cassiano, ex-Frente Popular, e que agora empresta seus serviços ao DEM.

-Olha, Braña, eu já fui do lado de lá e não sou de jogar pedra em ninguém…E estou preocupado porque Sena Madureira precisa com urgência de um hospital melhor. A ida ao MPF é quase que um pedido de socorro porque o que interessa é a obra. Não podemos correr o risco desses recursos retornarem e o município perder uma oportunidade de ter um hospital com capacidade para atender melhor a cidade e outros municípios da região – argumenta Jairo.

Bem…A reivindicação da população é antiga em relação ao hospital João Câncio Fernandes…e a coisa não anda…

…Tudo consequência da inexistente força política de Sena Madureira, que não se faz ouvir nos ambientes onde se tomam as decisões do poder.

É a velha história que sempre repito: Sena fora da agenda.

Sena exilada…proscrita…esquecida…sem voz.

Alan Rick tenta ocupar esse espaço vazio na política de Sena e está certo…faz parte do jogo…

No entanto, quero crer que o hospital João Câncio Fernandes será refeito completamente…mais dias, menos dias.

Na noite de segunda entrei em contato com o governo e – via Sesacre – recebi a informação de que a Caixa Econômica acatou a prorrogação de vigência do convênio de reforma e ampliação do hospital de Sena Madureira.

Bom…diante dessa informação da Sesacre é torcer (e ficar atento) para que desenrole de fato o processo de licitação dessa obra do hospital de Sena Madureira…

Porque, como disse no título…o único partido que deve ser beneficiado nessa história que já se arrasta há muito – e irrita demais! – é o Partido de Sena Madureira…seu povo.

J R Braña B.