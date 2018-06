# jeans all moda

Divulgação MP Press Global

Despojado, leve, atemporal e durável. Saiba mais sobre o estilo all jeans (tudo jeans) e inspire-se com o belíssimo ensaio da atriz Ligia Pessoto para montar seu próprio look.

O jeans tomou o gosto do street style (estilo de rua) e nunca saiu de moda. Nesse inverno e no próximo verão essa trend voltou com muita força, o que chamamos de All Jeans.

Esse é o tipo de tendência que compõe peças atemporais, que estarão em algum momento sempre combinando com a trend do momento. É isso que acontece com o jeans, mesmo que saia de moda combinar jeans com jeans, você poderá usar separadamente as peças, ou guardar para quando voltar à tendência você ter essas peças.

Além de atemporal o jeans é muito durável, o que é ótimo do ponto de vista custo x benefício.

A atriz Ligia Pessoto fez um belíssimo ensaio estampando essa tendência all jeans. E para quem procura se inspirar nessa trend (tendência), a produtora de moda Camilla Cruz traz alguns pontos: “O Estilo All Jeans literalmente veio pra ficar, e a Ligia Pessoto representou muito bem a versatilidade de como usar uma jaqueta jeans. Eu poderia listar milhares de motivos para se comprar uma jaqueta jeans ,mas o principal deles é que além de ela ser uma peça coringa no guarda roupa, ela tem a função básica de cair bem em qualquer look! #compreumajaquetajeansjá”.

Fotos: MF Press Global