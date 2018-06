Centro de Línguas: 700 vagas abertas

# educação acre

A Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE), por meio do Centro de Estudo de Línguas (CEL), divulgou o edital do processo de inscrições para o 2º semestre de 2018. Serão ofertadas mais de 700 novas vagas, em Rio Branco.

As oportunidades são destinadas prioritariamente aos alunos da rede pública que estejam matriculados no Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e no Ensino Médio. Em caso de vagas remanescentes, a comunidade poderá ter acesso às vagas, de acordo com os critérios do edital.

A Coordenação do CEL informa que todas as etapas e orientações contidas no edital deverão ser cumpridas dentro dos prazos e requisitos prescritos no referido documento. Os interessados deverão comparecer ao Centro de Estudo de Línguas nas datas especificadas no edital a fim de pleitear uma vaga em um dos cursos ofertados.

Todo o processo de inscrição, seleção e matrícula para as novas vagas estão discriminados no edital, que deve ser lido na íntegra, sob pena de perdas de informações essenciais.

Confira o Edital CEL 2º Semestre/2018