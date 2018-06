# boulos acre psol

O pré-candidato do PSol a presidente vai estar na capital no dia 23 de julho, confirmou nesta manhã ao estadoacre um dirigente do partido.

Guilherme Boulos, que é professor e um grande militante das causas populares do MTST – é uma liderança em ascensão no Brasil…

Meu voto no primeiro turno para presidente (caso Lula não possa ser candidato) está dividido…vou ver com o TRE de Sena como voto 50% na Manuela e 50% no Boulos…

No segundo turno nos uniremos todos contra o candidato do sistema financeiro…!

J R Braña B.