# gladsonC bujari luz para todos

Convidado pela Associação dos Produtores e Produtoras Rurais do Projeto de Assentamento Walter Acer, o senador Gladson Cameli (Progressistas) prestigiou na tarde desta quinta-feira (28) a entrega da eletrificação de ramais do Programa Luz Para Todos na região do município de Bujari.

(…)

O evento ocorreu no quilômetro 03 do Ramal da Piçarreira. De acordo com a Eletrobrás a eletrificação está concluída nos ramais Jatobá, Zeza, Zezão, Dulce, Boa Esperança, Jesus, Curral, Monte Alegre, Santa Luzia e dois galhos do Derivação. Já estão posteados os ramais Aquirez Peré, Cajazeira, Ipê e a metade do Samaúma. Estão no planejamento para eletrificação até agosto os ramais Itaítuba, que cobre a rota escolar, Angito, dois galhos do ramal Concórdia e um galho do ramal do Mutum, entre outros

(…)

Gladson Cameli destacou o investimentos no valor de R$ 77 milhões no setor energético do estado do Acre através de seu esforço junto ao Ministério das Minas e Energia para continuidade do programa Luz Para Todos, sendo que desse total R$ 12 milhões estão sendo investidos no fortalecimento e ampliação de redes.

(…)

-Agradeço ao Governo Federal (…)Precisamos cuidar das famílias de baixa renda que vivem nos lugares mais isolados desse estado”, disse GladsonC.

(…)