Os interessados no Programa Universidade para Todos (ProUni) têm pouco tempo para se cadastrar e concorrer às 174 mil bolsas de estudo oferecidas em todo o país para o segundo semestre. As inscrições foram abertas nesta terça-feira (26) e podem ser feitas até sexta-feira (29).

Para poder se classificar e concorrer às bolsas de estudo é preciso ter participado do Enem de 2017 e obtido no mínimo 450 pontos na média das notas do exame, além de não ter zerado na redação; ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública; cursado o ensino médio completo em escola privada, mas como bolsista integral; cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em escola privada, mas como bolsista integral; ter alguma deficiência; ser professor da rede pública de ensino.

Após verificar essas informações, o candidato deve entrar no site http://prounialuno.mec.go v.br//consulta/publica e informar o número de inscrição no Enem 2017 e a senha cadastrada no exame. Logo depois, deve acessar o site do MEC www.portalmec.gov.br e verificar a sua classificação.