# polícia violência

O vídeo que tá no ac hoje é o retrato do que é a cultura da violência no aparelho policial do Acre e do Brasil…

Essa é a forma de combater o tráfico de drogas????…perfeito!!!

É a cultura do violência…da tortura…que vem de longe…

Imagina o Brasil com um presidente tipo Bolsonaro, hein…?!

Depois reclamam do restante da sociedade…

Tá tudo invertido!

J R Braña B.