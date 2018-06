# musa do brasil

Divulgação – MF Press Global

Milla Felix, musa do Brasil na Copa do Mundo 2018, faz uma brincadeira com ex jogador Sérvio e ídolo da torcida do flamengo Petkovic, no jogo Brasil x Sérvia… O Brasil venceu:

“Que me desculpe o simpático ídolo Petkovic…. A energia mudou, Neymar chorou e agora vai dar um show”. Será que o craque vai responder?

(…)

fotos Felipe Camargo / MF Press Global