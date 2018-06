# ronaldo idaf

‘…Não vamos aceitar que opositores inescrupulosos espalhem pânico entre os produtores se valendo de notícias infundadas e mentirosas.

O Programa da Sanidade Avícola foi criado há 10 anos e no decreto publicado na última quarta-feira, 27, foram incluídas alterações para que as granjas comercializem animais sadios e de qualidade dando segurança aos produtores. Ou seja, o decreto regula a produção de larga escala, como casos de criadores que fazem transporte de milhares de aves para finalidade comercial. Aos criadores de subsistência a exigência da GTA (Guia de Transporte Animal) não será aplicada.

Nossas equipes não vão sair por aí caçando produtores rurais para impedi-los de vender 5 ou 10 galinhas. Tião Viana foi o governador que mais investiu na produção rural em toda história do Acre. Também foi e é o que mais respeita os pequenos produtores.

Respeitamos os trabalhadores rurais do Acre e reconhecemos neles a garra e a coragem do povo acreano. São essas mulheres e homens que ajudam a economia desta terra e com seus esforços e trabalho ajudam a colocar produtos de qualidade nas nossas mesas.

Não venham querer tirar proveito com mentiras, pois serão desmoralizados com verdade e trabalho.

(Ronaldo Queirós, Idaf)…’

Em tempo: neste sábado, Ronaldo começou pela madrugada visita às feiras de Rio Branco e Bujari para explicar e esclarecer as medidas adotadas pelo Idaf, que não prejudicam os pequenos produtores.

