# musa da frança

Divulgação MP Press Global

Pamela Martins, musa da França no mundial, mostra seu apoio e torcida pela seleção francesa e revela o que fará caso sua equipe seja campeã do mundial.

Pamela Martins, 23 anos, é de Canoas/RS e estuda Direito. Pamela sempre foi fascinada pelo país, e tem descendência européia. Certamente a França será o seu destino de viagem até o final desse ano, o que pode ser antecipado a depender do resultado do Mundial: “Sempre fui apaixonada pela França, sua cultura, historia, e culinária em especial. Esse ano com certeza estarei lá, mas se a seleção francesa for campeã irei antes do planejado, que seria fim do ano. Vou na mesma hora embarcar para Paris pra comemorar. Sou capaz de uma loucura, de pintar o corpo todo com as cores da seleção”