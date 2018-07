# sena rádio avalanche

Mais uma emissora FM começa se concretizar em Sena Madureira.

É a Rádio Avalanche, que funciona hoje com alto falantes nos postes do centro da cidade…e que tem muita audiência no comércio local.

Em breve será sintonizada como qualquer emissora…

Olha a antena dela aí sendo instalada…!

A Rádio Avalanche é de Augusto Areal, que vem há tempo lutando para conseguir a autorização da emissora.

(Ouça a melhor música do mundo aqui na rádioweb oestadoacre…só clicar no play azul no começo desta página)