# gladsonC campanha

Não será só expondo que GladsonC viajou pra lá e pra cá e torrou milhares de Reais da sociedade que vai desgastá-lo a ponto de ser derrotado nas urnas….isso todo político com mandato faz (uns mais, outros menos)…toda a elite do judiciário do auxílio-moradia de quase R$ 5 mil, idem…e idem também a turma dos executivos (as três esferas).

É preciso confrontar GladsonC e os interesses da população…com o seu mandato…como atua?, como vota?, em quê vota? E o que beneficia? etc…

Relacionar os temas cruciais desses últimos quatro anos que foram decididos no senado e no Congresso e vê como GladsonC se comportou em relação aos interesses da maioria da população…

O tempo de campanha oficial será muito curto…

Se após intenso esclarecimento nas ruas, nas casas, nas igrejas, nas associações, nos sindicatos, nos mercados, até na zona – e em todo lugar – as pessoas votarem em GladsonC e fizerem dele governador será uma decisão independente, autônoma…de quem vota porque pensa que sabe o que está votando…e deve-se respeitar.

Não é um trabalho fácil esclarecer, politizar as pessoas…precisam-se de militantes de causas…não de cabos eleitorais e carreiristas de toda espécie atrás de um cargo lá na frente.

Traduzindo: GladsonC deve ser questionado com política….Só com política ele poderá ser derrotado nas eleições de outubro…Fora desse campo, esqueçam!

Em tempo: já deu para perceber que GladsonC não vai entrar em baixaria…ele pessoalmente, claro…para isso já tem um do time dele que se auto escalou para o jogo sujo da campanha.

J R Braña B.

