# eletroacre venda

A urgência foi aprovada na câmara dos deputado com 226 votos favoráveis e 48 votos contrários, o que permitirá a análise do projeto diretamente pelo Plenário (e com bem menos votos – oestadoacre)

Da bancada do Acre, apenas Flaviano Melo, do MDB, votou pela urgência do PL que privatiza a distribuidora de energia do Acre e outros cinco estados do Norte e Nordeste.

Nem a Jéssica acompanhou o Temer entreguista…

Cabe uma pergunta: por que Flaviano ajuda Temer a vender a preço de banana a Eletroacre e outras distribuidoras de energia?

Sibá e Leo, do PT, estiveram em obstrução para impedir a venda do patrimônio público.

Veja a votação da bancada do Acre:

Abaixo, vídeo com discurso do deputado Leo, que lembra que a Eletroacre tem preço mínimo de R$ 50 mil. Uma vergonha!