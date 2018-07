# depasa sena edvaldo magalhães

Desde de 2015, quando Edvaldo Magalhães assumiu a direção do Depasa, Sena Madureira começou a experimentar um novo tempo no fornecimento de água em suas residências. Historicamente o município sempre sofreu com o problema do precário fornecimento de água na cidade.

Há um ano, porém, as coisas começaram a mudar e a melhorar e, nesta quarta-feira, mais uma etapa foi alcançada: a partir de hoje está sendo dobrada a capacidade de captação e produção de água na ETA (Estação de Tratamento de Água).

Edvaldo Magalhães quando assumiu o Depasa, as obras da ETA em Sena estavam paradas. Ele conseguiu resolver o problema e concluiu a obra que dará segurança hídrica pelo menos pelos próximos 15 a 20 anos.

Na manhã desta quarta, em locais da cidade onde a água não chegava (às caixas instaladas no alto) começou a chegar….

O próprio Edvaldo fala:



Repercussão…

Ex-prefeito Nilson Areal

‘Agradecimento ao Governador e ao Depasa’



Ex-prefeito Mano Rufino

‘Em Boca do Acre (Amazonas) a água é captada do rio e, sem tratamento, é fornecida à população.’



E o atual diretor-presidente do Depasa, Moisés Diniz

‘É uma mega-Sena da água’

Domingos Barna, diretor do Depasa em Sena

‘Graças a Deus resolvemos’