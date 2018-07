# petecão recursos

Divulgação

O senador Sérgio Petecão (PSD) anunciou, nesta quarta-feira (04), o pagamento de verba no valor de R$ 873 mil para a aquisição de novos equipamentos de saúde e materiais permanentes de saúde aos municípios de Bujari e Marechal Taumaturgo. A verba é fruto de emenda do senador, junto ao Fundo Nacional de Saúde (FNS), do Ministério da Saúde, e vai beneficiar ao menos cinco unidades de saúde nos municípios.

Para Bujari, o valor creditado foi de R$ 563.890,00, e beneficiará a saúde pública com a aquisição de um micro-ônibus com capacidade de até 28 passageiros; e aquisição de novos equipamentos para o Centro de Saúde Raimunda Porfirio de Brito Ramos, e às Unidades de Saúde da Família (USF) de Maria Iza Viana de Castro, ambas no centro, localizadas no Antimary, na BR 364 KM 87, nas margens do rio Antimary, zona rural do município.

Em Marechal Taumaturgo, R$ 300 mil vão garantir a compra de novos equipamentos para as Unidades de Saúde da Família (USF) Dr. Naldir Mariano, no centro urbano e à Unidade de Saúde da Família Rosendo Rodrigues, na comunidade de Foz do Breu.

Segundo Sérgio Petecão, os recursos estão contribuindo para a melhora da qualidade de saúde nos municípios. “É uma prioridade dar condições no atendimento, sobretudo, à população carente, que são os que mais utilizam o Sistema Único de Saúde”, disse.