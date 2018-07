# fakenews tse

O Secretário-Geral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Carlos Frazão, afirmou que a lei brasileira permite a cassação de mandato, se for comprovado envolvimento do político na disseminação de informações falsas, as chamadas fake news.

(…)

Ouça o podcast:

Em tempo: estudo da universidade de Orford, nos EUA, demonstra que os grupos conservadores e de extrema-direita são os campeões em divulgar notícias falsas no facebook.