# sena farinha perpétua

Perpétua amanheceu em Sena Madureira e foi direto para a Feira…Segundo ela, a farinha de Sena não deixa a desejar para a farinha de Cruzeiro de Sul.

Assista:

Em tempo: os produtores precisam se organizar para embalar a farinha de Sena em packing profissional… a alma do negócio no começo do negócio é a embalagem …assim o produto fica mais atrativo e melhor de vender .

Em tempo 2: só os responsáveis por ajudar os produtores (esses burocratas de ar condicionado) ainda não se deram conta…Nem se darão…Por isso, unam-se produtores de Sena!

J R Braña B.