# petecão rádio avalanche

A rádio Avalanche, de Sena, que funciona com alto falantes em postes do centro do município (especialmente na rua do comércio) tem, desde o começo da luta para liberar o sinal, um aliado em Brasília: é o senador Sérgio Petecão

O blog falou com ele sobre a rádio Avalanche:

-A burocracia é grande…Esse Augusto (Areal) é um herói…tá há não sei quanto tempo lutando por essa rádio…o processo está na câmara…Eu tô ajudando e quando chegar aqui no senador vou cuidar disso e ela será aprovada e liberada para funcionar – garantiu Petecão

Abaixo da foto da antena da Avalanche em Sena, entrevista de Petecão à Difusora Acreana sobre assuntos diversos.

Entrevista do senador Petecão à Difusora: