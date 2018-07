# santa rosa coleta de lixo

Edvaldo Magalhães se despede do Depasa com um legado nos municípios do interior do Acre: água de qualidade nas residências fornecida pelo Depasa e nas cidades isoladas por rodovia (caso de Santa Rosa) a entrega de um sistema de coleta de lixo.

-Cidade animada com a conquista. Fruto do programa de saneamento. Decisão ousada do governador Tião Viana – destaca Edvaldo Magalhães.

A quinta-feira foi de festa em Santa Rosa:

Antes publicamos…:

Em Sena, historicamente com problema de água, Edvaldo resolve problema durante sua gestão à frente do Depasa