# biquini mf press global

Divulgação: MF Press Global

Em 5 de julho, no ano de 1946, foi lançado a primeira peça de biquíni no mundo. E para comemorar o uso das peças que valorizam o corpão, Fernanda Lacerda liberou um ensaio de biquíni e homenageou dizendo:

“O que seria das barriguinhas chapadas se ainda tivéssemos que usar o maiô ou as roupas fechadas da época”.

Inspirado no nome do atol de Bikini, onde ocorreu o primeiro teste nuclear americano, o engenheiro francês, Louis Réart, lançou uma verdadeira bomba no mercado da moda mundial. Uma peça de vestuário que revolucionou as roupas de banho e provocou um enorme escândalo na Itália, Espanha e Bélgica.

Hoje o biquini é a peça mais usada entre as digitais influencers do Instagram.

Fotos: MF Press Global