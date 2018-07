# negros brancos brasil rússia

Negros só dentro de campo…

Negros no Brasil não têm direito a nada…só a ser empregados da elite branca.

Na hora da Copa quem vai?

A elite branca…

A Copa é só um exemplo mais visível…

Por isso o questionamento do jornalista canadense (tradução abaixo)

.@snolen For decades every four years #Brazil sends a supremely talented squad to the #WorldCup that generally reflects its racially diverse population and yet the Brazilian fans in the stands never do. Why does that never change? Is a change on the horizon?

