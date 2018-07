Advogado do Acre divulga celular de desembargador que mandou soltar Lula

# lula livre advogado

Um advogado muito expressivo do Acre, natural de Sena Madureira, está divulgando em grupos de whatsapp o número do celular, pessoal, do desembargador Rogério Favreto, que mandou soltar Lula, que está preso em Curitiba.

E aí, OAB-Acre?

Divulgar o número pessoal de qualquer pessoa, sem autorização – é crime!

oestadoacre, claro, apagou o número do celular do desembargador, mas deixou as mensagens do dito advogado muito expressivo.

Estão aí abaixo as divulgações do advogado muito expressivo

J R Braña B.

Antes publicamos…:

