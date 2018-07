Josandro, PSDB/Sena: ‘minha candidatura é inegociável’

# josandro psdb sena

No meio da tarde deste domingo, na guerra de informação e contrainformação sobre a soltura de Lula, preso politicamente (agora se sabe) em Curitiba, conversei com o vereador tucano de Sena, Josandro (PSDB), que é pré-candidato a deputado estadual.

Josandro não crê na candidatura de sua aliada Toinha, ex-prefeita, que a oposição e o PSDB estão pressionando.

-Ela não será candidata.

Você não vai mudar de opinião e ceder à pressão do PSDB?

-De maneira alguma. Sempre fui leal e lamento o fato do PSDB ter chegado a esse ponto. Trabalhei duro para chegar até aqui.

Sobre incidente com prefeito Mazinho

-O que fizeram comigo foi um tiro no pé…O povo me para no meio da rua pra me parabenizar pela minha reação. Estou tomando todas as providências jurídicas e avisarei a oestadoacre quando tiver tudo encaminhado…vocês do oestadoacre foram muito corretos comigo e agradeço.

Sobre a pré-candidatura

-Quero o melhor para a minha cidade…falei isso ao governador Tião Viana. Sempre fui leal como opositor… Amo minha terra…Aqui vendi quibe, charuto, refresco, fiz carvão…hoje sou advogado…não vivo de política…trabalho dia e noite para dar conta dos meus clientes…cheguei até aqui com muita luta…não sou um bandido.

Bem…o recado ao PSDB está dado.

Mais claro, impossível.

Em tempo: durante a conversa disse ao Josandro, ele nem sabia – que na juventude fui muito amigo do irmão dele (‘Zé Banana’, in memoriam)…

J R Braña B.