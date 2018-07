Show de horrores do domingo: esperança do povo segue presa

# lula livre

Melhores definições deste domingo vêm do TT:

Para finalizar o show de horrores do domingo, o presidente do TRF4 atende manobra e decide manter Lula preso, desrespeitando o plantonista do próprio tribunal. Nunca o nervo da Lava Jato foi tão exposto: o submundo das articulações políticas veio a tona! Lula é um preso político!

— Lindbergh LULA Farias (@lindberghfarias) 8 de julho de 2018