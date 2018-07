Esportes da mente são a chave para um cérebro ativo

# Artigo div

Atualmente, já existe um consenso científico no sentido de que o cérebro humano funciona de maneira similar aos músculos do corpo. Isto significa que ambos precisam de estímulos constantes para crescer e até mesmo não atrofiar.

Se para o corpo são necessários exercícios físicos, para o cérebro são necessários exercícios mentais. Existe uma série de atividades para manter o cérebro ativo que podem ser realizadas para estimular a mente, mas as melhores envolvem a prática constante dos chamados esportes mentais.

Esta categoria envolve esportes como o xadrez e o poker e cada uma destas modalidades exercita e desenvolve diferentes funções e habilidades importantes para o cérebro. Existem sites que possibilitam jogar online e oferecendo promoções, como sportingbet código promocional. No caso do xadrez, inúmeros estudos demonstram que aqueles que estão habituados a praticar o esporte adquirem diversas características mentais positivas. O fato é confirmado por diversas pesquisas diferentes, que inclusive apontam um aumento na inteligência dos enxadristas.

Uma pesquisa científica que envolveu mais de 4.000 pessoas mediu os QIs dos participantes antes deles começarem a praticar o esporte. Foram realizados novos testes quatro meses depois do xadrez se tornar parte da rotina das pessoas e o estudo demonstrou claramente um aumento no seu QI.

Além disto, os praticantes habituais aumentam suas funções neurológicas. “Pesquisas mostram que a prática desenvolve o raciocínio matemático e o pensamento crítico, além de melhorar a imaginação, criatividade e comunicação”, afirmou Antonio Carlos Duarte de Carvalho, coordenador do Núcleo de Xadrez da USP. O esporte tem crescido em popularidade no Brasil e é possível encontrar diversos lugares para praticá-lo com outros entusiastas. Além dos clubes especializados, existe uma série de torneios sancionados pela Confederação Brasileira de Xadrez marcados para os próximos meses e voltados para todos os níveis de praticantes.

Um dos principais destaques para os próximos meses é o Campeonato Brasileiro Amador 2018 U-2000. A competição ocorreu na última semana de maio na capital de São Paulo e contou com um grande número de enxadristas do estado para diversas rodadas do sistema suíço no ritmo clássico do xadrez.

O poker é outro esporte mental muito recomendado por médicos e especialistas no cérebro para exercitar a mente. Ele adiciona diversos benefícios para os praticantes, como melhorar a memória, aprimorar a concentração e acelerar o raciocínio lógico.

Existe uma série de estudos que apontam que o poker ajuda na neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se adaptar e aprender com novas experiências. Além disto, este esporte também serve para manter o cérebro saudável na velhice.

Uma pesquisa do renomado The New England Journal of Medicine demonstrou que as pessoas com mais de 75 anos que praticam esportes mentais possuem uma probabilidade significativamente menor de desenvolver certos tipos de doenças neurológicas do que idosos que não possuem este hábito.

O poker, especialmente na modalidade Texas hold’em, teve um aumento exponencial de popularidade no Brasil nas últimas décadas e é muito fácil encontram uma mesa em praticamente todo o país. Existem centenas de clubes e locais especializados no esporte para os entusiastas de todos os níveis.

Independentemente do esporte mental que você escolher, seja ele o xadrez ou o poker, o ponto principal é exercitar constantemente o cérebro com a prática destes esportes e outros hábitos saudáveis.