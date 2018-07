TV é que precisou da Gleici para ganhar dinheiro

# gleici globo

Internautas reaças ficam policiando as opiniões da acreana Gleici, vencedora do BBB-18, que voltou a declarar apoio a Lula no domingo.

Internautas-patos a criticaram dizendo que ela precisou da globo…é o contrário: a emissora é que ganhou rios de dinheiro com a Gleici e sua simpatia que contagiou o país…Ela ajudou aumentar a audiência do ‘programa’ BBB-18….Gleici não se indicou para o ‘programa’… ela é que foi chamada, escolhida, selecionada…, essa é a realidade.

Leia as declarações de Gleici no TT:

Quer dizer que eu não posso manifestar minha opinião política?! Ah, gente. Me poupe! As pessoas precisam aprender a debater política sem desrespeitar o outro.

Uma coisa é você querer debater política comigo e outra é me desrespeitar! — Gleici Damasceno 🐜 (@gleicidamasceno) 8 de julho de 2018

Você pode ter uma opinião diferente da minha e continuar me respeitando. E sobre eu ser de esquerda não era novidade pra ninguém, mas algumas pessoas usam disso pra expressar o seu ódio e preconceito. — Gleici Damasceno 🐜 (@gleicidamasceno) 8 de julho de 2018

Isso é ridículo gente!!! — Gleici Damasceno 🐜 (@gleicidamasceno) 8 de julho de 2018

Algumas pessoas vomitam ódio na internet e esquecem que aqui atrás tem uma pessoa eu acho. — Gleici Damasceno 🐜 (@gleicidamasceno) 8 de julho de 2018