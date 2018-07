Petecão: 2,2 mi para municípios e ordem de serviço para obras na capital

# petecão mandato parlamentar

O senador Sérgio Petecão (PSD) anunciou o empenho de recurso no valor de R$ 2,294 milhões, junto à Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM, do Ministério da Integração, que beneficiará os municípios de Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Jordão, Manoel Urbano, Plácido de Castro e Xapuri.

Parte do recurso, no valor de R$ 1,694 milhão, será investido na aquisição de equipamentos e maquinários agrícolas. Outra parte, no valor de R$ 600 mil, serão utilizados para a aquisição de gerador de energia para a comunidade Rio de Janeiro, em Jordão, e aquisição de 34 kits de energia fotovoltaica para moradores ribeirinhos de Manoel Urbano.

Petecão comemora assinatura de ordem de serviço para obras em Rio Branco

O senador Sérgio Petecão (PSD) comemorou o anuncio da assinatura das ordens de serviços para obras na capital acreana. Das 17 obras anunciadas, seis serão realizadas com recursos destinados pelo Sérgio Petecão, que somam aproximadamente R$ 2,564 milhões.

Entre as principais obras que serão realizadas com recursos destinados por Sérgio Petecão na capital, estão as construções de cobertura da quadra de grama sintética do bairro Castelo Branco, de quadras de grama sintética nos bairros Manoel Julião, Quinze e Tucumã, do quadrilhodromo junino e de feira coberta no Manoel Julião.

Desde o início do seu mandato, Sérgio Petecão já destinou a Rio Branco quase R$ 15 milhões em emendas parlamentares. O senador contribuiu ainda massivamente na liberação de outros recursos que se encontravam parados nos ministérios, em Brasília. “Não medimos esforços para levar a maior quantidade de recursos aos municípios, independentemente de interesses partidários”, disse o senador.

Quadras de Grama Sintética

Com o anúncio das obras, a capital Rio Branco passará a contar com 12 quadras de grama sintética viabilizadas por Sérgio Petecão. “Fico feliz em saber que as obras serão iniciadas. Ao longo dos anos, vimos que as quadras de grama sintética representam um importante passo para afastarmos nossa juventude das drogas, além de garantirmos uma melhor qualidade de vida para toda a população”, afirmou Petecão.

Por meio das emendas de Sérgio Petecão, a capital Rio Branco já conta com sete quadras de grama sintéticas públicas em pleno funcionamento, localizadas nos loteamentos Iolanda, Santo Afonso, Santa Cecília, Conjunto Tangará, e nos Bairros Raimundo Melo, João Eduardo II e Xavier Maia. As outras duas quadras de grama sintética estão em processo de construção nos bairros 6 de agosto e Defesa Civil; outra quadra, que será construída no Cidade do Povo, se encontra com recursos empenhados e o início das obras deverá acontecer em breve.