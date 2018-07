Radialista de Sena diz que derrotou prefeito Mazinho na Justiça

# mazinho ronaldo sena

O radialista/repórter Ronaldo Duarte, de Sena Madureira, noticia no seu site senaonline que a justiça julgou improcedente ação do prefeito Mazinho Serafim contra ele por ter repercutido uma matéria de outro site (sobre recursos do Fundeb).

Segundo Ronaldo Duarte, o prefeito pedia condenação por dois anos de prisão do repórter e mais pagamento de multas.

Prefeito, foque na recuperação da cidade..!

No trabalho!…o senhor vai ganhar mais e o município agradecerá!

Ações incabíveis na justiça serão todas derrotadas.

Simples, assim.

J R Braña B.