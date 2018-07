Setor marceneiro do Acre hoje é mais forte e organizado

# marceneiro acre economia

-A convite estive conversando com os amigos da Coopermóveis. Foi uma conversa muito boa com esse setor que tem um longa história de dificuldades e desafios já superados e outros, claro, ainda a superar – disse Edvaldo Magalhães

Há alguns anos, sem grandes perspectivas de crescimento, o setor marceneiro, nos últimos tempos, tornou-se referência de investimento e gerador importante de empregos qualificados ajudando a economia regional.

Também é notório que, nos últimos anos – o setor recebeu forte impulso institucional, compatibilizou produção com respeito às leis ambientais e conseguiu responder com esforço, trabalho e resultado em praticamente todos os cantos do Acre.

Nos principais municípios, os marceneiros estão localizados em galpões amplos previamente construídos para eles, o que facilitou a legalização, produção e a organização social do setor que, no Acre tem importância histórica e estratégica ainda hoje.

Rio Branco e Cruzeiro do Sul são os dois polos marceneiros mais desenvolvidos e estruturados.

(redação oestadoacre)