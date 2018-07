Intervenção: é com esse pesca-voto que oposição quer vencer governo

# oposição intervenção acre

Intervenção de forças militares federais no Acre para ‘resolver’ o problema da violência.

É com esta proposta falida no Brasil que a oposição vai tentar tirar o PT do governo no estado.

Sim, porque no Rio de Janeiro o Exército interviu lá há dois meses, três, quatro meses…e nada mudou em relação à violência naquele estado.

Aqui como lá, o problema, também, é o tráfico…o governo federal pode ajudar reforçando as fronteiras…

Porém, a oposição não quer isso.

A oposição quer barulho, sirenes, homens armados nas ruas por uns dias (até a eleição), espetáculo, pirotecnia…para dar a impressão que a polícia local perdeu as rédeas…e não perdeu!

O problema é na fronteira…se a droga entra a violência aumenta.

Se a droga não chega o tráfico migra para outro lugar…para onde a droga pode entrar…

Fechar as fronteiras para a droga no Acre não é tarefa simples, todavia…as fronteiras são extensas e só um governo legítimo – e com política de estado planejada – teria condições de atuar nesse sentido.

Os governos federais anteriores, todos, negligenciaram as fronteiras…

O governo federal da oposição, por seu lado e com a PEC 95 – reduziu recursos para a segurança…a oposição quer o quê?

Na verdade o restante da oposição pegou carona num discurso despretensioso do senador Petecão e pensou: ‘olha aí….é isso! Vamos fazer um barulho e pedir intervenção das forças federais. Vai ajudar na campanha”

É isso que está sendo feito!

Ou seja, espuma da oposição para criar um ambiente de descontrole, de suposto caos – que não é verdadeiro e que não leva a nada…

Política de repressão nunca resolveu violência e tráfico de drogas…vide exemplo dos EUA.

O Acre precisa de Intervenção Social e Capitalismo (porque a Capitalismo resiste em chegar por aqui)

Mas oposição aposta em show e desinformação.

E teremos show até outubro!

J R Braña B.