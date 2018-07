Não haverá intervenção no Acre (Temer recebe oposição)

# intervenção temer oposição

A oposição pede intervenção federal no Acre.

Temer recebe bancada da oposição, mas avisa que não pode atender com intervenção.

Intervenção impediria (como a do Rio) que o governo tome mais medidas contra os interesses nacionais do país logo apos as eleições.

A intervenção tabajara do Rio já está dificultando a vida do governo em editar MPs…

E o Acre não tem peso político para forçar uma intervenção do porte da do Rio de Janeiro…que a rigor, não resolveu em nada a violência fluminense…só espuma!

Temer saiu-se com um ‘vamos usar a inteligência’ para ajudar o Acre…

Foi uma forma de não desagradar seus aliados da oposição, que precisa dar uma satisfação aqui no Acre….

Traduzindo: esqueçam intervenção tabajara federal no Acre.

Em tempo: GladsonC não apareceu na reunião com Temer.

Em tempo 2: O senador JV, sem querer, deu lenha para a oposição ao ficar aparteando Petecão ontem na tribuna do senado..Se fica quieto, talvez, essa celeuma toda não estivesse acontecendo.

J R Braña B.

Antes publicamos…:

Intervenção no Acre é o pesca-voto da oposição para vencer governo